Sem recurso do Catanduva, Grêmio Prudente aguarda data para remarcar confronto 

“Teremos uma nova partida, com os custos por parte do Catanduva”, informa advogado do Carcará; dia 6 de março aparece como possível saída para a remarcação.

O Grêmio Prudente está aguardando a definição de uma nova data do jogo contra o Catanduva, válido pela segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O Santo não recorreu da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de São Paulo, de anular a partida realizada em janeiro, e, em breve, a Federação Paulista de Futebol (FPF) deve divulgar os detalhes da remarcação do confronto.

Em julgamento realizado na última semana após pedido do Grêmio Prudente, o TJD decidiu pela anulação da vitória de 2 a 1 do Catanduva, obtida com golaço de Thiago Ribeiro, depois do Santo realizar seis substituições. O Tribunal entendeu também que os custos do novo jogo devem ficar sob responsabilidade da equipe catanduvense.

Cabia recurso em um prazo de 48 horas. Conforme o advogado do Carcará, Ayrton Zanata, esse prazo era para os embargos e, para o recurso, de três dias.

“Os prazos para questões deste tipo são sempre corridos, independem de domingos ou feriados. O Catanduva não recorreu, e a decisão transitou em julgado. Teremos uma nova partida, com os custos por parte do Catanduva”, informou o advogado nesta quinta-feira (15), após ter se atualizado com o Tribunal.

A imprensa tentou contato com advogado do Santo, Matheus Galhardo, mas não obteve sucesso até o fechamento desta reportagem.

No site oficial, a FPF não atualizou a classificação da A3 até às 14h desta quinta. Sem os três pontos do duelo no Prudentão, os catanduvenses deixam a liderança (e passam a ter uma partida a menos), e quem assume a ponta é o Desportivo Brasil.

Porém, em suas redes sociais, antes mesmo do fim do prazo para recurso, a Federação já levou em conta a mudança.

E a nova data?

O dia 6 de março aparece como possível saída para o novo confronto. Essa é a próxima quarta-feira sem rodada na A3, na semana que antecede os compromissos da 12ª rodada. Depois, os times só terão uma nova folga antes da 15ª e última rodada da primeira fase.

*Com informações do ge