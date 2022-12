Sem previsão de alta, Pelé apresenta melhora de infecção respiratória, diz boletim 

Rei do Futebol foi internado há duas semanas; está em quarto comum, consciente e estável.

O Hospital Albert Einstein informou nesta segunda-feira (12.dez), em boletim médico, que Pelé continua internado, mas apresentando melhora de um quadro de infecção respiratória.

Pelé está internado há duas semanas para exames e para a reavaliação da quimioterapia que faz para tratar um câncer no cólon. Veja a íntegra do novo boletim:

Não há previsão de alta para o ex-jogador.

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón, identificado em setembro de 2021.

Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis.”

Uma das filhas de Pelé, Kely Nascimento, visitou o pai no hospital e postou fotos ao lado dele. Numa das imagens, Kely segura uma das mãos de Pelé.

Kelly vive no Estados Unidos e chegou recentemente ao Brasil.