‘Sem o apoio do Carlão Pignatari, a Santa Casa de Votuporanga não estaria de pé’, diz gestor do hospital 

Deputado repassou R$ 6 milhões em emendas nos últimos quatro anos para a unidade.

Considerado um hospital regional de média e alta complexidade, a Santa Casa de Votuporanga completa, neste domingo, dia 16 de abril, 73 anos de existência com mais uma conquista apoiada pelo deputado Carlão Pignatari: a reforma e ampliação da UTI (unidade de terapia intensiva). Com isso, a unidade poderá aumentar o número de grandes cirurgias, como do coração e do quadril e fêmur, beneficiando mais pacientes de toda a cidade e região.

O investimento, de R$ 2,2 milhões, se soma a outros R$ 6 milhões em emendas conquistados pelo parlamentar para a Santa Casa de Votuporanga nos últimos quatro anos. Segundo o administrador hospitalar da unidade, Angelo Jabur Bimbato, “sem o auxílio do deputado Carlão Pignatari, a Santa Casa não estaria de pé”. “Não são só as emendas parlamentares, mas a intervenção dele junto ao governo estadual sobre as demandas que temos”, disse Bimbato.

De acordo com ele, as obras na UTI devem começar no dia 1º de maio. O número de leitos vai aumentar 50%, passando dos atuais 20 para 30 pacientes simultâneos. “Com isso, vamos poder aumentar a quantidade de cirurgias de alta complexidade, como as cardíacas e ortopédicas de quadril e fêmur. Considerando a defasagem da tabela SUS, o apoio do deputado com emendas garante a sustentabilidade do hospital”, disse o administrador.

Dos R$ 6 milhões em emendas repassados pelo deputado à Santa Casa de Votuporanga nos últimos quatro anos, a maior parte foi destinada para custeio do hospital. Os recursos foram aplicados na compra de insumos, no pagamento de serviços e plantões médicos, aquisição de equipamentos, entre outros. Na pandemia da Covid-19, o parlamentar também destinou recursos para aumentar a capacidade de enfrentamento da doença. Além disso, também houve intermediação junto ao governo paulista.

O novo provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero, falou que Carlão Pignatari é um grande parceiro do hospital. “Votuporanguense, ele defende as causas do nosso hospital, consciente de nossas demandas e das necessidades, atento em contribuir com a gestão, pensando sempre nos pacientes. Um grande intercessor de nossos assuntos com o governo, inclusive com grandes conquistas enquanto esteve como governador em exercício, título de muita honra para nós”, disse.

Rodero, que tomou posse do cargo na noite desta sexta-feira (14), afirmou que o parlamentar é um dos que mais destinam emendas para a Santa Casa, inclusive de custeio, refletindo em atendimentos de qualidade e humanizados. “Enquanto novo provedor, conto com o parlamentar para juntos seguirmos sendo referência para nossa região, garantindo acesso à saúde para todos que precisam”, disse Amaro Rodero.

Saúde

O deputado Carlão Pignatari agradeceu o apoio de toda a diretoria da Santa Casa de Votuporanga e afirmou que seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está à disposição para ajudar no que for possível. “A saúde é uma das principais áreas de atuação do nosso mandato. Sou um deputado do interior paulista, estou sempre em contato com a população e suas demandas, e meu compromisso é melhorar a qualidade de vida de todos. Podem contar comigo sempre”, disse Carlão Pignatari.

Só no primeiro trimestre deste ano, a Santa Casa de Votuporanga realizou 2.249 cirurgias, 144 mil exames e 64 mil atendimentos (consulta, socorro e urgência/emergência). As internações no período somaram 3.178. A média mensal de ocupação dos leitos oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) foi de 80% no trimestre, o que representa cerca de 3.200 pessoas. A Santa Casa de Votuporanga é referência para 53 cidades do noroeste paulista, com uma população total estimada de 500 mil pessoas.

“A Santa Casa de Votuporanga cresceu muito nos últimos anos. Os desafios foram proporcionais, mas conseguimos superá-los e hoje somos considerados um hospital regional de média e alta complexidade e um dos mais importantes do interior paulista. São mais de mil profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos, e o pessoal da manutenção e administrativo. Agradeço a todos pelo trabalho e doação. A gente sabe que não é fácil, as dificuldades existem, mas somos capazes de, juntos, vencer os problemas e melhorar a saúde da população”, disse Carlão Pignatari.