Sem Morelos, Santos inscreve 27 jogadores para estreia na Série B do Campeonato Brasileiro 

Zagueiro Alex e volante Sandry, que estiveram foram do Campeonato Paulista, são relacionados.

A CBF divulgou, nesta quinta-feira, os jogadores inscritos pelo Santos para a disputa da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Paysandu, neste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro.

Na Série B, os clubes podem inscrever um número máximo de 50 atletas até o dia 9 de setembro, podendo substituir no máximo 8 atletas até o dia 20 do mesmo mês.

Na primeira relação enviada pelo Peixe à CBF a principal ausência é do atacante Alfredo Morelos, que perdeu espaço no elenco após um fraco desempenho no Campeonato Paulista. De acordo com presidente Marcelo Teixeira, a situação do colombiano dentro do elenco é uma questão técnica, mas que cabe à diretoria tentar resolver. A questão contratual pesa negativamente.

O lateral-direito Rodrigo Ferreira, contratado após defender o Mirassol no estadual, também ainda não aparece na lista de inscritos para a Série B. Após a queda do transfer ban imposta pela Fifa, o Santos ainda precisa regularizar a situação do jogador, que precisa ter o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Por outro lado, jogadores que estiveram fora do Paulistão porque se recuperavam de lesões já foram inscritos pelo Peixe, casos do zagueiro Alex, do volante Sandry e do atacante Willian Bigode, que foi cortado da reta final do estadual por conta de problemas musculares.

Confira a lista de atletas inscritos pelo Santos para a Série B do Brasileiro:

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo.

Laterais: Aderlan, Hayner, JP Chermont e Souza.

Zagueiros: Alex, Gil, Jair e Joaquim.

Meias: Diego Pituca, Giuliano, Nonato, Hyan, João Schmidt, Cazares, Otero, Sandry, Tomás Rincón e Vinícius Balieiro.

Atacantes: Enzo Monteiro, Guilherme, Julio Furch, Pedrinho, Weslley Patati e Willian Bigode.

*Com informações do ge