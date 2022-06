Sem lateral-direito, Bustos vive dilema para escalar Santos 

Contra o Bragantino, técnico não terá Madson, com uma lesão na coxa esquerda, nem Auro, suspenso; Maicon é dúvida na zaga, e Lucas Pires volta na esquerda.

A lateral direita será um problema para o Santos no jogo contra o Red Bull Bragantino, no sábado (18.jun), às 21h, na Vila Belmiro. Sem Madson, lesionado, e Auro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Fabián Bustos não tem nenhum lateral-direito de ofício para a partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Madson apresentou uma lesão moderada no bíceps femoral da coxa esquerda depois do jogo contra o Atlético-MG, no fim de semana, e será desfalque nas próximas partidas. Já Auro recebeu o terceiro amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, na última terça-feira.

Fabián Bustos, portanto, terá de improvisar um jogador na posição contra o Bragantino. Diante do Juventude, Auro foi substituído no intervalo e deu lugar a Bruno Oliveira. Assim, o atacante Lucas Braga foi o lateral-direito durante a etapa final.

A tendência é de que o próprio Lucas Braga seja, no sábado, o lateral do Santos pelo lado direito. O atacante é quem tem mais características para atuar na posição. Assim, Bruno Oliveira pode ser titular. Ângelo, decisivo contra o Juventude, também pode jogar.

Já na esquerda, Lucas Pires retorna de suspensão e deve ocupar o lugar de Felipe Jonatan, titular nesta terça-feira. O zagueiro Maicon, que deixou o jogo contra o Juventude com dores na coxa direita, será reavaliado.

*Com informações do ge