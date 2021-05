Sem laboratório: Tite vai fazer poucas mudanças para a Copa América, após jogos das Eliminatórias

O treinador preferiu não antecipar as ações, concentrado nas partidas da classificatória para a Copa – dia 4, em Porto Alegre, e dia 8, em Assunção -, mas internamente se imagina trocas pontuais na lista a ser entregue até o dia 10 de junho – o Brasil estreia contra a Venezuela, dia 14, em Bogotá. Juninho Paulista, coordenador técnico da seleção principal, adiantou que o Brasil entrega a lista dia 9 – no dia seguinte à partida contra o Paraguai.

Apesar da hierarquia ser clara em relação ao chamado das seleções – primeiro, vem Tite, depois Jardine -, o desejo dos atletas em disputar a olimpíada é que deve fazer a diferença de uma lista para outra. Possível caso de Neymar, que já manifestou vontade de disputar sua terceira olimpíada. Até Weverton, do Palmeiras, um dos que Jardine conta para levar entre os 18 a Tóquio.

No entanto, a ideia de Tite é trabalhar com a maior parte do grupo que se apresenta dia 27 de maio até o fim da Copa América. O que pode significar mais de um mês a serviço da Seleção – isto porque a Copa América só termina em 10 de julho.

Título vale quase R$ 60 milhões