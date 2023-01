Sem Ferraresi, São Paulo deve promover zagueiro da base enquanto avalia opções 

Ythallo, titular na Copinha, pode subir e ser inscrito no Paulista; diretoria não descarta buscar reforço para a defesa.

O zagueiro Ythallo, de 18 anos, deve ser promovido ao time profissional do São Paulo nesta semana para preencher a vaga de Ferraresi, que lesionou o joelho direito no clássico contra o Palmeiras, domingo, e que ficará afastado do futebol por meses.

Mas a diretoria ainda avalia o que fará a longo prazo, o que inclui a possibilidade de ir ao mercado em busca de um novo reforço para a defesa. Nesse momento, porém, o foco tem sido prestar assistência e agendar a cirurgia de Ferraresi.

Ythallo foi titular em quatro jogos do São Paulo na Copinha – a equipe caiu na terceira fase – e é visto como muito promissor no clube.

Ele terá como colegas o equatoriano Arboleda e o argentino Alan Franco, além de Diego Costa e Beraldo, defensores também formados em Cotia – o primeiro se recupera de uma cirurgia no joelho e está afastado.

No grupo, até a semana passada, também estava Walce. O zagueiro, que passou três anos fora do time por causa de graves lesões no joelho, foi emprestado ao Juventude para que possa ter oportunidades de jogar.

Ferraresi vinha sendo um dos titulares do São Paulo na temporada. Ele esteve em campo nas três partidas da equipe no Paulista e formou duplas com Arboleda (Ituano e Palmeiras) e Alan Franco (Ferroviária).

O venezuelano se machucou numa dividida perto do fim do clássico e deixou o campo. O São Paulo o levou para exames ainda na noite de domingo, quando foi diagnosticada uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele fará cirurgia, ainda sem data definida.

O clube não divulga prazos de recuperação de seus atletas, mas é possível que Ferraresi, que está emprestado até o fim de junho, não atue mais pelo São Paulo.

Sem o venezuelano, Alan Franco deve herdar a vaga de companheiro de Arboleda na zaga – ele foi cortado do clássico por causa do limite de cinco estrangeiros por partida.

Ainda no domingo, após o diagnóstico da lesão, o Ferraresi publicou uma mensagem nas redes sociais em que afirma não saber se esse terá sido seu último jogo no clube, mas disse que a equipe “ganhou um são-paulino para toda a vida”.

Antes da lesão, a diretoria tricolor já cogitava negociar com o Grupo City, que detém os direitos do jogador, uma extensão do empréstimo até dezembro – o contrato atual tem cláusula de opção de compra ao São Paulo, mas o valor de 6 milhões de euros (quase R$ 34 milhões) é visto como proibitivo.

Também numa rede social, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, escreveu, em mensagem endereçada a Ferraresi, que “faremos o máximo esforço para continuar a tê-lo conosco”.

