Sem Felipe Alves, São Paulo vive expectativa por retorno de Jandrei na Copa do Brasil 

Goleiro recém-contratado já disputou o torneio pelo Juventude e não pôde ser inscrito pelo Tricolor.

O São Paulo vive a expectativa do retorno de Jandrei na próxima quinta-feira (18.ago), às 21h, diante do América-MG, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A urgência pela volta do goleiro se deve ao fato de Felipe Alves, recém-contratado e que assumiu a condição de titular, não poder disputar o torneio. Ele foi inscrito pelo Juventude, e o regulamento não permite que um jogador dispute a competição por duas equipes diferentes.

Desta maneira, caso Jandrei não retorne de sua lesão até quinta-feira, Thiago Couto será o goleiro no confronto decisivo, que vale uma vaga na semifinal.

“O Jandrei já começou os trabalhos no campo. O Felipe não pode jogar, vamos trabalhar com o Jandrei até quarta. Se ele não conseguir, joga o Thiago. Vamos analisar pouco a pouco, ambos sabem jogar com os pés. Vamos ver como Jandrei volta, e aí vejo a possibilidade real de ele jogar quinta-feira”, disse o técnico Rogério Ceni depois da vitória de 3 a 0 sobre o Bragantino neste domingo.

Thiago Couto, porém, não passou confiança nas vezes em que foi acionado por Rogério Ceni. Nos três jogos em que foi titular, o jovem goleiro revelado na base tricolor falhou em dois e quase comprometeu no jogo de ida da Copa do Brasil ao cometer um pênalti com o jogo em 1 a 0. Ele se redimiu ao defender a cobrança.

O retorno de Jandrei está condicionado à diminuição das dores e do incômodo que ele sente nas costas. O goleiro se machucou em 17 de julho, durante o empate com o Fluminense, no Morumbi. Ele deixou o gramado ainda no primeiro tempo por conta de uma pancada nas costas.

Os laudos dos primeiros exames realizados no hospital HCor após a pancada não apresentaram nenhum tipo de lesão ou trauma nas costas de Jandrei.

Por causa disso, o departamento médico do São Paulo fez uma prevenção no Reffis do clube e, conforme a dor foi diminuindo, o goleiro retornou aos trabalhos no gramado.

Nos dias 26 e 27 de julho, então, ele foi a campo. Havia a expectativa de que estivesse à disposição no jogo contra o América-MG, pela Copa do Brasil, no dia 28. Jandrei foi relacionado para o confronto.

As dores, porém, aumentaram na manhã do dia 28, e ele foi retirado da lista de Rogério Ceni. Diante deste cenário, o São Paulo fez novos exames no mesmo hospital. Foi constatada, então, uma lesão na coluna lombar. Jandrei retornou para o Reffis e na semana passada começou a realizar atividades no campo com pouca intensidade.

O cenário fez o São Paulo se movimentar no mercado e ir atrás de um novo goleiro. Foram cinco nomes analisados pela diretoria, que optou pela contratação de Felipe Alves após receber duas recusas do Santos por John.

Felipe Alves assumiu rapidamente a condição de titular e atuou nos últimos seis jogos do Tricolor. Na decisão por pênaltis contra o Ceará, pela Copa Sul-Americana, defendeu uma das cobranças e foi importante na classificação.

*Com informações do ge