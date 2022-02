Sem eventos, Votuporanga cancela ponto facultativo do Carnaval 

Órgãos públicos da Administração Direta e Indireta seguirão o expediente normalmente no dia 1º de março.

A Prefeitura de Votuporanga/SP informou nesta terça-feira (15.fev) que não haverá ponto facultativo no feriado de Carnaval (1º/3) e que, portanto, os órgãos públicos da Administração Direta e Indireta seguirão o expediente normalmente.

Segundo a nota, o Decreto nº 13.818, de 10 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o expediente das repartições públicas municipais já não previa a suspensão do expediente no dia 1º de março.

Em 2022, município não terá eventos públicos ou privados de carnaval em decorrência do recrudescimento da pandemia do novo coronavírus. A decisão do prefeito Jorge Seba (PSDB) em cancelar as festividades ocorreu após uma reunião com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19.