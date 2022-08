Sem chuva, temperatura segue amena em Votuporanga 

No entanto, na próxima terça-feira os termômetros devem registrar 9°C em mais uma queda brusca de temperatura. Nesta semana, um sinal de alerta foi emitido no município, já que a Represa Municipal sofreu uma redução de 50% da água.

A temperatura em Votuporanga/SP deve variar entre 12ºC e 35ºC até o próximo domingo (28.ago), porém, a preocupação no município é a falta de chuva. Isso porque, em razão do rigoroso período de estiagem e chuvas fracas, o nível da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, um dos pontos de abastecimento de água na cidade, já recuou em 50%.

Nesta semana, Votuporanga entrou em estado de atenção e a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) fez um alerta à população sobre a importância do uso consciente de água.

Segundo medição realizada pela autarquia, a média do nível da Represa Municipal baixou de 3,6 metros, em janeiro deste ano, para 1,8 metros em julho. Isso sem contar que o consumo de água subiu 3% se comparado de janeiro a julho deste ano, com o mesmo período do ano passado, o que representa no comparativo um aumento de 125,5 mil metros cúbicos de água. Este aumento tem como principal causa o desperdício de água.