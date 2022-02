Sem Carnaval: indústria e comércio devem funcionar normalmente em Votuporanga 

Com evento cancelado em decorrência da pandemia, órgãos públicos da Administração Direta e Indireta também seguirão com expediente.

Com o cancelamento prévio do carnaval em decorrência do agravamento da pandemia da Covid-19 no início de 2022 em Votuporanga/SP, seja para eventos públicos ou privados, os órgãos públicos da Administração Direta e Indireta seguirão o expediente normalmente na terça-feira, 1º de março.

Já os servidores públicos estaduais terão um descanso, o governador João Doria decretou ponto facultativo de 28 de fevereiro até às 12h de 2 de março, com exceção aos serviços essenciais como saúde, segurança etc.

Contudo, as indústrias de Votuporanga devem operar normalmente nos dias em que ocorreriam as festividades.

De acordo com o Sincomércio, a abertura já estava prevista na convenção coletiva em caso de cancelamento do Carnaval. As empresas permanecerão abertas e tendo em vista as horas terem sido compensadas nos horários de final de ano, os funcionários terão um banco de horas positivo, sendo que esta compensação se dará até o dia 30 de junho de 2022, somente para MEI, ME e EPP, ficando facultativo a livre negociação para o pagamento parcial ou total das 18 horas.

Já a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) informou que neste sábado, segunda e quarta-feira as lojas abrirão normalmente. Já na terça-feira (1º), por ser ponto facultativo, é possível que o comerciante abra o estabelecimento, mas é importante buscar a orientação de seu contador. Entenda:

Sábado (26) – 9h às 13h

Segunda (28) – 8h às 18h

Terça (1º) – facultativo. Interessados em abrir devem consultar seus contadores.

Quarta (2) – 8h às 18h

ACV anunciou ainda mais uma edição da Liquida Votu. A campanha será de 4 a 18 de março e prevê incentivar as lojas a oferecerem promoções e descontos aos seus consumidores. As empresas distribuirão cupons para sorteios de diversos prêmios. Quem comprar nas lojas participantes concorrerá a um vale-compras de R$ 10 mil e mais cinco vales-compras no valor de R$ 500 cada. Os vendedores que atenderem aos sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150.

“A ACV criou a campanha para preencher a lacuna do calendário do comércio entre as vendas do final de ano e o Dia das Mães. É uma ação que busca envolver todo o comércio para a liquidação de produtos em uma oportunidade de queimar o estoque da temporada Primavera/Verão, fazer caixa e renovar as mercadorias para o Outono/Inverno. É uma excelente oportunidade de atrair clientes e limpar o estoque”, destaca o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Poupatempo

Neste sábado (26), os postos do Poupatempo fazem mutirão de CHN. O expediente não sofre alterações, mas é necessário agendar o atendimento no portal do órgão. Na terça (1º) os postos ficarão fechados. A reabertura acontece na quarta (3), após as 12h.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Frebaban), quem tiver contas a pagar que venceriam durante o feriadão, pode ir nas agências a partir das 12h da quarta-feira. Contas de consumo – água, energia elétrica e telefone e carnês – poderão ser pagos sem acréscimo.

INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo país estarão fechadas para o atendimento ao público na segunda-feira (28) e na terça-feira (1º). O atendimento será retomado após o feriado de carnaval, na quarta-feira (2), a partir das 14h, para os segurados que tiverem agendamento marcado.

Quem teve atendimento marcado para a quarta-feira (2), no período da manhã, não deve comparecer ao INSS. O segurado deve ligar para o telefone 135 e consultar o novo horário de atendimento. O próprio INSS fará a remarcação.

Durante o carnaval, a central de atendimento 135 funcionará em horário normal, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, horário de Brasília. O cidadão pode ligar para o telefone 135 para realizar agendamentos, tirar dúvidas ou acompanhar seu pedido de benefício.

O aplicativo Meu INSS também funcionará normalmente. No entanto, o atendimento direto ao cidadão pela plataforma seguirá o mesmo cronograma das agências e retornará após as 14h do dia 2 de março.