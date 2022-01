Sem brasileiros, Fifa anuncia árbitros para o Mundial de Clubes 

Representante sul-americano na competição será o argentino Fernando Rapallini.

A Fifa anunciou os trios de arbitragem que vão atuar no Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. Nenhum brasileiro foi selecionado. O representante sul-americano na competição será o argentino Fernando Rapallini, de 43 anos, que apitou jogos na última edição da Eurocopa.

Na edição de 2020, a árbitra Edina Alves e a auxiliar Neuza Back foram as representantes brasileiras da competição. Elas foram as primeiras mulheres em uma competição adulta masculina da Fifa. Desta vez, a entidade não selecionou mulheres.

O Palmeiras estreia no Mundial de clubes no dia 8 de fevereiro, contra o vencedor do confronto entre o campeão africano Al Ahly, do Egito, e o campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, Monterrey, do México. A partida é em Abu Dhabi. O Chelsea joga no dia 9 de fevereiro, contra Al Hilal, Al Jazira ou AS Pirae. A decisão é no dia 12 de fevereiro.

Trios de arbitragem:

Chris Beath, Anton Shchetinin e Ashley Beecham (Austrália)

Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari e Abdelhak Etchiali (Argélia)

Cesar Ramos, Alberto Morin e Miguel Hernandez (México)

Fernando Rapallini, Juan Pablo Belatti e Diego Bonfa (Argentina)

Clement Turpin, Nicolas Danos e Cyril Gringore (França)

Árbitros de vídeo (VAR)

Ammar Aljeneibi (Emirados Árabes Unidos)

Drew Fischer (Canadá)

Nicolas Gallo (Colômbia)

Mauro Vigliano (Argentina)

Willy Delajod (França)

Massimiliano Irrati (Itália)

Paulus van Boekel (Holanda)

Árbitro reserva:

David Yareboinen (Papua-Nova Guiné)

