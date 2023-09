Selo “Todos Nós”: Votuporanga será outorgada com certificação sobre inclusão social 

Cerimônia ocorrerá dia 29 de setembro; conquista é compartilhada com Complexo Santa Casa de Votuporanga.

Na próxima sexta-feira (29.set), a Secretaria da Educação de Votuporanga será outorgada com o Selo “Todos Nós”, que é uma certificação destinada a quem desempenha importante papel na inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) na sociedade, promovendo, incentivando e reconhecendo boas práticas em um ambiente acolhedor e igualitário, onde as pessoas sejam respeitadas, valorizadas e possuam as mesmas oportunidades entre si com equidade.

A conquista, concedida pela Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas, é compartilhada entre o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo, Santa Casa de Votuporanga e os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul.

A cerimônia ocorrerá no Espaço Unifev Saúde a partir das 8h30 e contará com autoridades, profissionais do Complexo Santa Casa de Votuporanga e também da rede municipal de ensino, além de pais de alunos. O reconhecimento é pelo trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura de Votuporanga nas áreas educacional e assistencial, oportunizando cada vez mais uma educação inclusiva, através de profissionais especializados e participação de pais e responsáveis e também assistência à saúde através de parceria com a Santa Casa e Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

O anúncio da certificação ocorreu no mês passado durante o 8º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (Cienp), realizado na Cidade Universitária da Unifev, e reuniu mais de dois mil participantes dos mais diversos perfis profissionais como professores, gestores, secretários e outros líderes da área da educação.