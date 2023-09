Selo Todos Nós: Associação Nacional para Inclusão de Pessoas Autistas destaca Votuporanga como exemplo nacional 

“De todos os lugares que eu já visitei, vejo que aqui é onde, de fato, a inclusão acontece, o que torna Votuporanga um exemplo a ser seguido pelo Brasil”, disse o presidente da Associação.

A emoção e o orgulho marcaram a manhã desta sexta-feira (29.set) durante a cerimônia de outorga do Selo Todos Nós, no Espaço Unifev Saúde, certificação destinada a quem desempenha importante papel na inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) na sociedade. O prefeito Jorge Seba e o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, recepcionaram autoridades locais durante o evento que reuniu também a diretoria da Associação Nacional para Inclusão de Pessoas Autistas, que destacou Votuporanga como um exemplo para o Brasil.

O primeiro a discursar durante o ato foi o presidente da Associação Nacional, Guilherme de Almeida. “De todos os lugares que eu já visitei, vejo que aqui é onde, de fato, a inclusão acontece. Votuporanga é um exemplo a ser seguido pelo Brasil.” O vice-presidente da Associação, Silvano Furtado da Costa, também parabenizou o município e disse: “Votuporanga é uma cidade onde eu gostaria de morar.”

Entre as autoridades que discursaram, estava também o diretor de Ações Afirmativas da Associação Nacional, Arthur Ataíde Ferreira Garcia, que, inclusive, é autista e estudante de medicina. Ele, que já percorreu diversos hospitais para conhecer trabalhos de inclusão, elogiou as ações desenvolvidas pela Santa Casa e sensibilizou a todos com sua fala. “O Hospital se adaptou em oferecer os atendimentos de acordo com as especificidades dos autistas. As políticas internas promovem, de fato, autonomia para esses pacientes e segurança de que ele vai ser respeitado sendo diferente, sem que ele precise esconder isso. Um paciente autista não é um paciente que precisa ser consertado dentro do hospital, ele só precisar ter suas necessidades atendidas, com acolhimento e compreensão de suas diferenças. Parabéns para Votuporanga, pelas autoridades que trabalham em prol da inclusão e por esse povo que tem um coração tão acolhedor para o que é diferente.”

O prefeito Jorge Seba reforçou todas as demais ações de inclusão desenvolvidas em Votuporanga, como, por exemplo, nas escolas, na área esportiva e, também, na Saúde. “Votuporanga é a primeira cidade do Brasil a receber este selo. Este é um dos dias mais significativos e gratificantes para a nossa Administração. É uma prova que todo o movimento que nós criamos está sendo reconhecido. Que este reconhecimento possa ser exemplo para todos.”

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, fez um juramento público, reconhecendo a importância de proporcionar cuidados médicos e assistência de qualidade a todas as pessoas, independentemente de sua condição. “Firmo nosso compromisso de contribuir para um ambiente de cuidados de saúde mais inclusivo, empático e centrado no paciente, respeitando os princípios éticos e morais que regem a profissão médica e os direitos humanos. Que este juramento seja uma constante lembrança de nossas responsabilidades e deveres para com os pacientes autistas e suas famílias, e que possamos cumprir esses compromissos com dedicação e empatia, proporcionando o melhor cuidado possível a todos aqueles que confiam em nossos serviços”, destacou.

O anúncio da certificação ocorreu no mês passado durante o 8º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (Cienp), realizado na Cidade Universitária da Unifev. A conquista, concedida pela Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas, é compartilhada entre o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo, Santa Casa de Votuporanga e os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul.

Também participaram da entrega do selo a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; a chefe de gabinete do deputado Carlão Pignatari, Karina do Carmo; representando a Câmara Municipal, o vereador Chandelly; a secretária da Saúde, Ivonete Félix; Elizabete Moraes, representando a Secretaria da Educação; e Jaqueline Alexandre, representando o Arranjo de Desenvolvimento da Educação de Votuporanga, que também recebeu o selo.