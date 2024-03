Seleção treina em Wembley e encerra preparação para enfrentar a Inglaterra 

Dorival Júnior deve levar a campo neste sábado formação com cinco jogadores estreantes.

A Seleção está de volta a Wembley. Depois de sete anos, o Brasil realizou nesta sexta-feira o treino de reconhecimento do gramado do lendário estádio inglês, onde busca a primeira vitória depois da reinauguração, em 2007. Pensando nisso, Dorival Júnior preparou a equipe para o clássico com a Inglaterra, neste sábado, às 16h.

A imprensa teve acesso somente aos 15 primeiros minutos do trabalho, mas a apuração é de que Dorival Júnior vai manter a equipe que treinou na quinta-feira no centro de treinamento do Arsenal: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

O treinador tem voltado as atividades para implementar seu conceito de jogo de maneira igual para todos os jogadores e tem variado os esquemas 4-3-3 e 4-4-2 com muita utilização dos lados de campo. A comissão técnica trabalha ainda nas jogadas de bola parada da equipe inglesa.

A última vez que o Brasil esteve em Wembley foi sob o comando de Tite, com empate por 0 a 0, em 2017.

Desde que o estádio foi demolido e modernizado, a Seleção enfrentou a Inglaterra em outras duas oportunidades: na inauguração, em 2007, com empate por 1 a 1, e foi derrotada em 2013 por 2 x 1.

Depois de encarar a Inglaterra, a delegação brasileira viaja para Madrid, onde encara a Espanha, terça-feira, no Santiago Bernabéu.

*Com informações do ge