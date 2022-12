Seleção treina após goleada sobre a Coreia do Sul; Alex Sandro faz trabalho à parte 

Com reservas em campo, Tite inicia preparação para enfrentar Croácia; em fase final de recuperação de lesão, lateral-esquerdo não treina com bola, mas vive expectativa de jogar as quartas.

Após a goleada sobre a Coreia do Sul, a Seleção voltou a treinar nesta terça-feira (6.dez) já de olho no confronto das quartas de final, contra a Croácia, na próxima sexta. Apenas os jogadores que não começaram jogando na véspera foram a campo. Os titulares fizeram trabalho de recuperação.

Depois de 30 minutos, Alex Sandro subiu ao gramado, correu e fez um circuito físico com orientação do preparador da Seleção. O lateral-esquerdo, em fase final de recuperação de uma lesão no quadril, ficou fora dos últimos dois jogos e há expectativa de que ele volte a atuar contra a Croácia.

Dez atletas fizeram atividade no gramado, e a imprensa pôde acompanhar até o fim. Os jogadores se enfrentaram em espaço reduzido, com cada time podendo marcar em dois golzinhos. Treino visou, entre outras coisas, estimular a tomada de decisão rápida, aperfeiçoar o passe e a pressão para retomar a bola.

Num segundo momento, a comissão técnica ampliou o campo e incluiu os dois goleiros reservas na atividade de seis contra seis.

Neymar apareceu por alguns minutos no campo. De chinelo nos pés e celular na mão, deu uma volta rápida, acenou para convidados e voltou para a parte interna do estádio, onde os titulares fazem trabalho regenerativo. Richarlison também passou rapidamente pela beira do campo.

No domingo, véspera da partida das oitavas, Alex Sandro também foi ao gramado do estádio Grand Hammad e fez atividade à parte.

Peça fundamental do esquema defensivo de Tite, Alex Sandro tinha expectativa de jogar as oitavas de final e se colocou à disposição para voltar ao time. No entanto, a comissão decidiu preservá-lo e conversou com o lateral para explicar os planos e poder prepará-lo nas melhores condições para a sequência, já que a Seleção não conta mais com o reserva Alex Telles, que se lesionou contra Camarões e se despediu da Copa do Mundo.

O momento já tradicional com os filhos dos jogadores no gramado voltou a acontecer após o treino desta terça. As crianças invadiram o gramado e bateram bola com os pais.

A Croácia será a adversária do Brasil nas quartas de final, na próxima sexta-feira, à 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação. A Seleção já enfrentou a equipe croata em cinco oportunidades, sendo duas em Copas, e nunca perdeu: foram três vitórias e dois empates até hoje.

*Com informações do ge