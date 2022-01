Seleção se aproxima de acordo para enfrentar a Inglaterra em junho

O jogo da Seleção contra a Inglaterra em junho seria mais um capítulo da aliança entre a Uefa e Conmebol. Em dezembro, as duas confederações anunciaram que vão abrir em março um escritório em conjunto em Londres. O objetivo é viabilizar nos próximos meses uma série de torneios em diversas modalidades – de seleções e clubes, futebol feminino, de base, futsal e beach soccer –, além de avançar em alianças que envolvam a formação de treinadores e árbitros.

Na reunião de dezembro realizada por representantes dos dois continentes, uma proposta aprovada foi integrar as 10 seleções da América do Sul à Liga das Nações, competição criada em 2018 que reúne todas as 55 seleções europeias. Para isso, um grupo técnico foi constituído.

O novo torneio daria aos treinadores das seleções da América do Sul a oportunidade de voltar a ter confrontos no período de preparação para a Copa entre seleções da América do Sul e Europa, algo que não ocorre mais por causa do calendário cheio dos europeus com a Liga das Nações.

O formato não foi definido. Eles discutiram a possibilidade de os sul-americanos integrarem grupos junto com seleções europeias. Outra ideia é a Conmebol fazer sua própria Liga e depois juntar os finalistas de cada continente numa espécie de “mini Copa”.

Guerra fria com a Fifa

O calendário é o centro de uma disputa que hoje tem a Fifa contra a Uefa e a Conmebol. A Fifa tenta aprovação para uma mudança radical no calendário, que prevê uma Copa do Mundo a cada dois anos. As confederações continentais são contra, porque isso na prática desvalorizaria os seus próprios torneios de seleções. A ECA (Associação dos Clubes Europeus) também é contra.

Uefa e Conmebol ameaçaram até deixar a Fifa e não disputar a Copa do Mundo caso a ideia fosse levada adiante. Desde então, a ideia perdeu força.