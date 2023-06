Seleção: Rodrygo não treina, e Malcom deve ser titular contra Senegal 

Técnico interino Ramon Menezes mantém estrutura do time que venceu Guiné no sábado; Duelo ocorre nesta terça-feira, às 16h.

A seleção brasileira deve ter apenas uma mudança na escalação para o amistoso contra Senegal, nesta terça-feira (20.jun), às 16h. O duelo acontece no estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.

O atacante Malcom foi a novidade no treino da véspera da partida, escalado no lugar de Rodrygo, que não apareceu em campo. O jogador do Real Madrid se queixou de dores no joelho e será reavaliado horas antes do jogo, mas a tendência é que ele seja desfalque.

O restante da seleção é o mesmo que venceu Guiné por 4 a 1, no último sábado.

O Brasil deve ir a campo diante de Senegal com: Ederson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vini Júnior e Richarlison.

Em atividade no estádio José Alvalade, o técnico interino Ramon Menezes organizou o posicionamento dos atletas e ensaiou jogadas de bola parada.

O goleiro Alisson, com um trauma no dedo mindinho da mão esquerda, não foi a campo e deve seguir como desfalque.

O amistoso dessa terça será o último compromisso do Brasil antes da estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, que acontece em setembro, contra a Bolívia, em casa.

