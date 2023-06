Seleção recebe Ederson e Robert Renan e fica completa para amistosos contra Guiné e Senegal 

Goleiro e zagueiro se apresentam em Barcelona para jogos do Brasil sábado e terça-feira.

A seleção brasileira, enfim, está completa para a data Fifa de junho. Na manhã dessa quarta-feira (14.jun), o goleiro Ederson e o zagueiro Robert Renan se apresentaram no hotel em que o grupo está concentrado, em Barcelona, na Espanha.

O Brasil enfrentará Guiné, nesse sábado, às 16h30, e depois viajará a Lisboa, em Portugal, onde irá encarar Senegal, terça-feira, às 16h.

Ederson foi autorizado a se apresentar depois dos demais atletas por conta das comemorações do título da Liga dos Campeões, no último sábado, com o Manchester City. Já Robert Renan foi convocado apenas na segunda-feira à noite, após corte de Nino, por lesão.

Na tarde dessa quarta, o técnico interino Ramon Menezes comandará o primeiro treino com o grupo completo. No dia anterior, ele fez o primeiro esboço de time para enfrentar Guiné.

A escalação utilizada na atividade teve: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

Confira a lista de convocados do Brasil para os amistosos:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo);

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras) e Vini Jr (Real Madrid).

*Com informações do ge