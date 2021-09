Seleção feminina goleia a Argentina no segundo amistoso disputado na Paraíba

O Brasil já tinha vencido a Argentina por 3 a 1, sexta-feira, em Campina Grande. Os dois jogos marcaram o início do novo ciclo de preparação da seleção feminina, visando à Copa América de 2022, que será classificatória para a Copa do Mundo de 2023. A próxima data Fifa de amistosos será em outubro, mas a CBF ainda não anunciou os adversários.

O Brasil pôs as cartas no gramado, a bola no chão e resolveu ser imponente diante da Argentina desde o início. O resultado disso, na primeira etapa, foi uma série de boas jogadas criadas e dois gols marcados. O primeiro saiu aos 19 minutos, quando Kerolin aproveitou a saída errada da goleira Oliveros em escanteio da direita e mostrou oportunismo ao chapar a bola com tranquilidade para o gol.

O segundo gol foi uma verdadeira pintura da maior jogadora do futebol feminino. Aos 36 minutos, Marta cobrou falta com maestria e colocou a bola no ângulo de Oliveros, que só assistiu a mais um golaço da camisa 10 em sua carreira. Do lado da Argentina, a equipe pouco conseguiu fazer, com apenas duas finalizações a gol até o intervalo.

No segundo tempo, o Brasil ampliou o placar logo aos dois minutos: a lateral-esquerda Yasmin, que substituiu Tamires na volta do intervalo, cruzou na medida para Debinha subir entre as zagueiras e marcar de cabeça o terceiro da seleção, confirmando sua vocação artilheira na era Pia Sundhage. Debinha é a maior artilheira do Brasil nos dois anos de trabalho da treinadora sueca, agora com 16 gols em 24 partidas.

6 minutos em campo: uma assistência e um gol. Tá bom? Que estreia pelas #GuerreirasDoBrasil 🇧🇷, hein, Yasmim! 📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/sWS4MIEKmq — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 20, 2021

Outra novata que entrou no intervalo, a zagueira Lauren, de 19 anos, errou no domínio da bola em seu primeiro lance no jogo, e Larroquette aproveitou para fazer o gol argentino, aos cinco. Mas no minuto seguinte, Yasmin recebeu de Marta na esquerda e fechou a goleada com um bonito chute cruzado.

*Informações/ge