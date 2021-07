Seleção feminina fica duas vezes atrás no placar, vira e cede empate para Holanda 

Brasil sofre gols no início de cada tempo e consegue vantagem no segundo, em ótima atuação coletiva contra as atuais campeãs europeias e vice mundiais, mas peca em falhas defensivas.

A seleção brasileira feminina teve ótima atuação contra a Holanda, atual campeã europeia e vice mundial, mas ficou no empate em 3 a 3 neste sábado (24), em Miyagi, na segunda rodada do Grupo F dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Debinha, Marta e Ludmila marcaram os gols do Brasil, que chegou aos quatros pontos, junta com a seleção holandesa, que leva vantagem no saldo de gols. Miedema marcou dois para a Holanda, um deles em falha da goleira Bárbara, e Janssen empatou o jogo, de falta. O resultado mantém a invencibilidade do Brasil contra a rival, com três vitórias e agora três empates.

Nenhuma seleção do Grupo F garantiu antecipadamente a vaga nas quartas de final das Olimpíadas, mas tanto Brasil quanto Holanda estão a um empate da classificação. Zâmbia e China, que completam a chave, estão empatadas com um ponto e ainda com chances matemáticas de classificação.

Na próxima terça-feira (27), a seleção brasileira vai enfrentar Zâmbia, às 8h30 (horário de Brasília), em Saitama, pela terceira rodada. No mesmo horário, em Yokohama, a Holanda jogará contra a China.

*Com informações do GE