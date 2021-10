Seleção brasileira vai enfrentar a Colômbia em São Paulo e o Paraguai em Belo Horizonte

O estádio do Corinthians deveria ter recebido o clássico entre Brasil e Argentina, no mês passado, mas o jogo acabou suspenso.

– Tivemos uma excelente experiência com a Arena Pernambuco acompanhando a melhoria do gramado com os meses e o mesmo agora com a Arena da Amazônia. Mas para o jogo de novembro não teremos tempo de supervisionar uma nova sede com antecedência. A qualidade da Neo Química Arena é inquestionável. Para o jogo contra o Paraguai, em Belo Horizonte, teremos tempo suficiente para realizar melhorias no gramado – afirmou o coordenador da Seleção, Juninho Paulista.