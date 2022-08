Seleção Brasileira Feminina é campeã da Copa América após vencer Colômbia 

Debinha marcou gol de pênalti, único da partida contra seleção colombiana.

A Seleção Brasileira Feminina é campeã da Copa América de futebol feminino ao vencer a Colômbia na noite do último sábado (30.jul) por um a zero. Quem marcou para o Brasil foi a atacante Debinha, que bateu um pênalti e marcou o único gol da partida no estádio Alfonso López, em Bucaramanga.

É a oitava conquista da seleção na Copa América Feminina, com seis jogos, seis vitórias e 20 gols marcados. A equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage não sofreu nenhum gol.

A equipe se classificou para a final ao vencer o Paraguai, por 2 a 0, na terça-feira (26). A anfitriã do torneio superou a Argentina por 1 a 0 na semifinal que aconteceu na segunda-feira (25).

Retrospecto na competição

Desde sua primeira edição, em 1991, com o nome de Campeonato Sul-Americano Feminino, o Brasil participou de oito edições, tendo vencido em 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018. A Argentina, por sua vez, tem uma taça, de 2006.

Atualmente, o Brasil é o melhor time feminino do ranking da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), e o 9º melhor do mundo, segundo a Federação Internacional de Futebol (Fifa). E com essa força que caracteriza o futebol brasileiro, as heptacampeãs defendem o título de 2018.

Desde 1991, o Brasil disputou 45 partidas oficiais na Copa América, tendo vencido 42. Também houve duas derrotas — ambas contra a Argentina — e um empate, contra a Colômbia. A Seleção Brasileira tem 124 pontos na tabela histórica da Conmebol.

As Canarinhas terminaram a fase de grupos com quatro vitórias, 17 gols a favor e nenhum contra.