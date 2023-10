Espetáculo musical da Escola de Artes se apresenta nesta sexta-feira na Concha

Coral Canto Livre apresentará ‘Quem já foi criança’ a partir das 20h15.

Na próxima sexta-feira (6.out), a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá um esquenta do “Conecta Criança” na Concha Acústica, com o espetáculo musical ‘Quem já foi criança’, do Coral Canto Livre, da Escola Municipal de Artes. A apresentação, sob regência de Márcio Zarsi, terá início a partir das 20h15.

A atração comemorativa ao Dia das Crianças, terá um repertório totalmente infantil, com canções que atravessaram décadas e marcam a vida de crianças da atual e gerações passadas. Entre os clássicos, o público poderá conferir, relembrar e emocionar com sucessos como ‘Doce Mel’ (Xuxa), ‘Superfantástico’ (A Turma do Balão Mágico), ‘Aquarela’ (Toquinho), entre outros.

Conecta Criança

Para celebrar e agitar o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, a Prefeitura de Votuporanga promoverá – gratuitamente nesta data – a segunda edição do “Conecta Criança”, das 15h às 19h, no Parque da Cultura.

A realização é da Prefeitura de Votuporanga, através do Fundo Social de Solidariedade e de todas as Secretarias Municipais em parceria com a Saev Ambiental, Unifev, Rádio Cidade 94,7 FM, Jornal A Cidade e Léo Clube de Votuporanga.