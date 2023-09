Seja um herói, salve vidas: Unifev realiza 167 novos cadastros de medula óssea

Campanha de sensibilização promovida nos dois câmpus da Instituição contou com o apoio do Hemonúcleo de Fernandópolis.

A Unifev, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social e do curso de Enfermagem, promoveu a campanha de sensibilização “Seja um herói, salve vidas” para o cadastramento de doadores de medula óssea no início deste mês. A ação realizada no Câmpus Centro e na Cidade Universitária contou com o apoio do Hemonúcleo de Fernandópolis, cadastrando ao todo cerca de 167 novos voluntários.