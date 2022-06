Seis pessoas são salvas por PMs durante incêndio em loja de calçados de Buritama

Caso aconteceu nesta sexta (10). Seis cachorros também foram resgatados; fogo consumiu vários pontos do estabelecimento.

​Policiais militares salvaram seis pessoas de um incêndio nesta sexta-feira (10.jun), no centro de Buritama/SP.

O fogo começou no estoque de uma loja de calçados e se espalhou rapidamente. O dono e cinco funcionários estavam tentando combater o incêndio sozinhos, quando a polícia chegou.

Os policiais foram chamados por vizinhos que viram a fumaça. Eles retiraram as pessoas da loja. Algumas já estavam passando mal por causa da fumaça.

A polícia também resgatou seis cachorros que estavam na casa do proprietário, que fica do lado do comércio. Logo em seguida, os bombeiros chegaram e controlaram o incêndio.

De acordo com as primeiras investigações, o fogo começou com um curto circuito e atingiu o estoque, a loja e a casa do proprietário. A Defesa Civil vai avaliar se existe risco de desabamento.​

Assista: