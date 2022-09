Segurança é morto na saída na do Recinto de Exposições em Araçatuba

Segundo relatos, um homem de moto realizou os disparos e fugiu do local.

O segurança Luciano Alves Nascimento, de 42 anos, havia acabado de trocar de expediente e estava de saída do Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba/SP, quando foi recebido a tiros por um motociclista na última sexta-feira (10.set).

Segundo relatos, o criminoso tinha cobertura de outros homens quando disparou e acertou a cabeça de Luciano. Segundo a equipe de Resgate, a vítima já estava morta no momento do atendimento.

A Polícia Civil está instaurando um inquérito para investigar o caso, mas a principal suspeita é de que o criminoso havia confundido o Luciano com o colega de trabalho, que teria acabado de mudar de turno. Mais cedo no mesmo dia, um desentendimento no Portão 8 entre o suspeito e outro segurança havia acontecido.

Nascimento, além de segurança, já havia trabalhado na cozinha de grandes restaurantes e bares de Araçatuba.