Segundona: Tanabi estreia contra o Fefecê neste domingo 

Duelo de estreia ocorre às 10h, no Estádio Claudio Rodante, em Fernandópolis, com transmissão pelo YouTube.

A estreia do Tanabi Esporte Clube no Campeonato Paulista sub-23 ocorre neste domingo (21.abr), às 10h, contra o Fefecê, no Estádio Claudio Rodante, em Fernandópolis.

A preparação do Índio da Noroeste iniciou em março, porém nem todos os atletas estavam disponíveis para o técnico Davi Zaqueo, pois esses atletas estavam em outras competições e era preciso esperar o término destes torneios e a devida liberação. E assim, Zaqueo acredita que o elenco vai chegar a forma ideal na segunda ou terceira rodada.

No Paulistão sub-23, o Tanabi divide o Grupo 1 com Araçatuba, Inter de Bebedouro, Olímpia, Tupã e o Fernandópolis.

“É um grupo difícil, com equipes tradicionais do interior, onde acredito que a briga pelas quatro vagas vai se arrastar até às últimas rodadas”, avalia Davi Zaqueo.

Para esta temporada, o Tanabi vem apostando em atletas que já estiveram de passagem pelo clube como os meio-campistas Carlos Bajé e Gabriel Mendes, o zagueiro Rychard Perucio e o extremo Rhurich Alves que foram destaque pelo Verdão em competições anteriores e estavam em outros clubes, voltam para o Tanabi trazendo toda uma bagagem para esta temporada.

Outra aposta pelo clube é em atletas que estiveram vestindo a camisa do clube na Copa São Paulo de Futebol Junior deste ano, sendo esta edição uma das melhores campanhas do clube na competição. Um dos atletas destaque na Copinha e continua agora no profissional é o volante Vinicius Leal, filho da casa, que disputará a sua primeira competição profissional.

“A expectativa para a estreia é de um jogo equilibrado, por se tratar de um dérbi regional. Outro fator de equilíbrio é o fato de que as equipes ainda não se conhecem”, declara Davi.

O duelo de estreia terá transmissão ao vivo no YouTube pelo canal Futebol Paulista da FPF (Federação Paulista de Futebol).