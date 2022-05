Segundona: ainda sem vencer, Fefecê enfrenta o Andradina 

Lanterna do Grupo 1, o Fernandópolis entra em campo neste sábado (28.mai), às 15h, no Estádio Evandro Calvoso.

Ainda sem vencer na Segundona do Campeonato Paulista, o quarto nível do futebol estadual, o Fernandópolis que segue na lanterna do Grupo 1, com dois empates e três derrotas em cinco partidas, somando apenas 13,3% de aproveitamento na competição, a Águia volta a campo fora de casa, neste sábado (28.mai), às 15h, no Estádio Evandro Calvoso, diante do Andradina.

Esse não é o primeiro encontro entre os clubes nesta temporada, na partida que abriu a competição o Andradina venceu por 1 a 0, no Estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis/SP.

De lá para cá, o Foguete da Noroeste somou mais uma vitória e três derrotas na competição, sendo o quarto colocado no grupo com 40% de aproveitamento.

O Grupo 1 é liderado pelo Catanduva com 13 pontos, Penapolense com 10, Inter de Bebedouro com 8, Andradina com 6, América-SP com 3 e Fefecê com 2 pontos conquistados.

Segundona 2022

A Segundona é disputada por 36 equipes divididas entre seis grupos com seis times cada. Os dois melhores de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados avançam para a fase dos quadrangulares. São quatro grupos com quatro equipes cada, enfrentando-se em turno e returno. Os dois melhores de cada quadrangular avançam para as quartas de final. A partir de então, o mata-mata será disputado em jogos de ida e volta, com a equipe de melhor campanha tendo a vantagem do mando na segunda partida e do empate na soma dos resultados.

A edição de 2022 é marcada pelo retorno do União São João, licenciado das competições esportivas desde 2015; e pelos rebaixados da Série A3, Batatais e Penapolense que também disputam o torneio nesta temporada.