Segundo suspeito de invadir casa e fazer família refém em Cosmorama é preso 

O comparsa dele foi preso na manhã de segunda-feira, após ser baleado ao confrontar a Polícia Militar; as vítimas, uma mulher de 66 anos, o homem de 70, e a filha do casal, de 40, foram liberados.

O segundo criminoso envolvido em uma tentativa de roubo em Cosmorama/SP, na manhã desta segunda-feira (11.dez), foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (12), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol/SP, ao pedir carona para fugir para o Estado do Mato Grosso. O comparsa dele foi preso após confrontar a PM e ser alvejado.

De acordo com o apurado, na manhã de segunda-feira, os indivíduos invadiram o imóvel e renderam a mãe, de 66 anos, pai, de 70, e filha, de 40, mantendo como reféns. No entanto, momentos antes, a filha do casal, ao perceber a ação dos criminosos armados, se trancou no quarto e acionou a Polícia Militar. Assim que saiu do cômodo, também foi amarrada junto dos pais.

Ao chegar no local, os policiais militares encontraram os suspeitos dentro da caminhonete da família com a filha do casal amarrada com cordas e feita de refém.

Na sequência, os indivíduos confrontaram os PMs e um foi alvejado na perna e nas costas, preso e levado para cirurgia na Santa Casa de Votuporanga/SP. Uma pistola usada pelo criminoso foi apreendida.

O outro, de 50 anos, que acabaria sendo preso nesta terça-feira, conseguiu fugir, desencadeando uma caçada que contou com apoio do Helicóptero Águia, Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária. Ele contou que passou a noite em uma área de mata. O indivíduo que é morador de Mirassol e trabalha como ajudante geral foi encaminhado ao presídio de Paulo de Faria/SP.

Ainda segundo apurado, a família foi liberada sem ferimentos graves, somente a filha apresentou queimaduras nos braços devido às cordas.

A Polícia Civil vai investigar o caso.