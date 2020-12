Secretário Estadual da Educação, Rossieli Soares, visita escola SAB nesta quinta-feira

Rossieli Soares, estará na manhã desta quinta em Votuporanga, acompanhado do deputado Carlão Pignatari, para fazer uma visita à Escola (SAB) que ficou em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O Secretário Estadual da Educação, Rossieli Soares, estará em Votuporanga, acompanhado do deputado Carlão Pignatari, para fazer uma visita à Escola Estadual “Professora Sarah Arnoldi Barbosa” (SAB) que ficou em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador criado pelo Governo Federal para medir a qualidade do aprendizado e rendimento escolar, além de estabelecer metas para a melhoria do ensino. A escola alcançou a nota de 7.2, superando a meta estabelecida para 2020 que era de 6.4. Com evolução de 0.8 em relação a pontuação obtida em 2017. A SAB conquistou a maior nota entre todas as escolas públicas do estado de São Paulo. Com a pandemia a instituição adaptou as atividades para o ensino à distância e promoveu projetos como o Pavilhão das Linguagens, um mural virtual para difundir produções escolares realizadas pelos estudantes.

O líder do Governo, deputado Carlão Pignatari, enfatizou a importância dessa visita do Secretário da Educação para firmar novas parcerias. “Precisamos divulgar ainda mais o trabalho de excelência realizado por toda essa comunidade escolar. É um grande orgulho ver esse reconhecimento. É um modelo que deve inspirar e motivar todas as escolas da região”, enfatizou o parlamentar. Carlão também reiterou seu apoio à escola e parabenizou professores, alunos e demais colaboradores pela conquista.