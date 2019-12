Secretário de Transportes de SP estará em Votuporanga hoje

Encontro organizado pelo Deputado Estadual Carlão Pignatari acontece neste sábado (7/12); secretário falará sobre o programa Novas Vicinais e também sobre o estudo de Matriz de Logística

Em visita a Votuporanga neste sábado (7/12), o Secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano, participará de um encontro com prefeitos, secretários, vereadores e demais interessados, na Câmara Municipal de Votuporanga, às 10h30. Durante o encontro, o secretário falará sobre o estudo da nova matriz de logística no Estado de São Paulo, que prevê melhor integração da rede rodoviária, criando corredores logísticos e favorecendo o trânsito de cargas.

João Octaviano falará também sobre o programa, o Novas Vicinais, que irá recuperar estradas sob responsabilidade das prefeituras. O programa garantirá investimento em vias consideradas fundamentais ao escoamento da produção agropecuária e diversas cidades da região serão beneficiadas.

Mais cedo, às 9h30, João Octaviano fará visita técnica à obra das pontes na SP461 (Rod. Péricles Beline).

Para o Deputado Carlão, “é de extrema importância que o secretário venha até a região. É uma premissa da gestão do Governador João Dória, fazer uma gestão próxima das cidades, entendo e resolvendo os principais problemas com rapidez”, afirma.

SERVIÇO:

– Visita técnica à Rodovia Péricles Beline (SP 461), no km 125,82, onde serão construídas duas pontes sobre o córrego Boa Vista

Início: 9h30

Endereço parada: SP 461 – Rodovia Péricles Beline, km 125,82

– Reunião com prefeitos da região de Votuporanga

Início: 10h30

Endereço: Câmara Municipal de Votuporanga – Praça Vereador Viana Filho – Rua Venezuela, 3819 – Vila América

Coletiva: na Câmara Municipal de Votuporanga, após reunião