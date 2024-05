Secretarias da Saúde e Fazenda realizam audiências públicas do 1º quadrimestre 

Audiências que ocorrem na próxima terça-feira (28), às 15h e às 15h30, apresentarão Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Relatórios de Execução Orçamentária.

Para dar início as prestações de contas de 2024, as Secretarias Municipais da Fazenda e da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realizarão audiências públicas na próxima terça-feira (28.mai), às 15h e às 15h30, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi” da Câmara Municipal de Votuporanga, Praça Vereador Viana Filho, Vila América.

A primeira será para Apreciação e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 1º Quadrimestre 2024 da Prefeitura de Votuporanga. Em seguida, às 15h30, será para apreciação dos Relatórios da Execução Orçamentária da Saúde também referentes ao 1º Quadrimestre deste ano.

Interessados poderão acompanhar a audiência pelo canal da Prefeitura de Votuporanga no Youtube (youtube.com/prefvotuporanga).