Após pedir exoneração da secretaria do Planejamento Jorge Seba fala sobre o seu trabalho em Votuporanga nas últimas décadas

O arquiteto Jorge Augusto Seba publicou ontem em suas páginas das redes sociais um relato sobre o que realizou em Votuporanga nas últimas décadas em diversas frentes que atuou na prefeitura, além de citar sua passagem pela Câmara de Votuporanga e Santa Casa. Em seu depoimento o ex-secretário de Planejamento, que pediu exoneração nesta segunda-feira (01), fala desde a sua contribuição para a administração municipal de Mário Pozzobom na década de 80; lembrando quando foi vereador, presidente da Câmara e quando atuou na reconstrução da Santa Casa.

Seba destaca que por um período de 20 anos trabalhou na construção civil pela iniciativa privada, mas que atendeu a um chamado do Juninho Marão para voltar ao trabalho publico em cargo que ficou até esta semana, só que agora com o prefeito Dado.

“Hoje deixo o cargo de secretário de Planejamento de Votuporanga, que venho ocupando desde 2009, a convite do então prefeito e líder Junior Marão, um grande amigo, e por quem tenho enorme respeito e admiração. Continuarei sempre pronto ao chamado para servir à nossa cidade. Foi assim, ao participar das administrações dos ex-prefeitos João Antonio Nucci e Mário Pozzobon, na década de 80, e, depois, como vereador e Presidente da Câmara Municipal, no início da década 90. E também na reconstrução da nossa Santa Casa.

Por mais de 20 anos, segui minha vida profissional na iniciativa privada, até que atendi ao chamado do então prefeito Juninho para voltar ao setor público. Nestes anos, lideramos o maior programa habitacional da história de Votuporanga, realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias, bem como os projetos urbanísticos que transformaram a cidade e a concepção de escolas e unidades de saúde mais modernas e adequadas.

Permaneci na administração municipal, a pedido do atual prefeito João Dado, para liderar o novo plano diretor do município, onde tivemos a oportunidade de ouvir e entender o que a nossa gente precisa, e, com isso, planejar os caminhos de Votuporanga para os próximos 10 anos. Sei que não se faz nada sozinho, bem como a união de todos é fundamental. Por isso, gostaria de agradecer a equipe de funcionários da secretaria de Planejamento, que não mediram esforços para fazer as coisas acontecerem; a liderança do deputado Carlão Pignatari, que deu voz às nossas ações junto ao Governo do Estado; bem como os nossos vereadores, pela forma que me receberam e ajudaram no aperfeiçoamento dos projetos. E por fim, ao apoio que sempre tive de toda a minha família, meu alicerce e inspiração, na pessoa da minha amada esposa Rose. Foi uma honra servir, mais uma vez, à população de Votuporanga e poder colaborar, no que foi possível, com a nossa cidade. Obrigado a todos!”.