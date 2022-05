Secretaria de Trânsito: Campanha “Maio Amarelo” visa conscientizar sociedade sobre segurança no trânsito 

Agentes de trânsito realizarão palestras nas escolas e abordagem na área central a motoristas e pedestres.

Com o intuito de conscientizar a sociedade, tanto pedestres quanto motoristas sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga realizará durante este mês o Movimento “Maio Amarelo: Juntos Salvamos Vidas!”. A campanha conta com o apoio da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Durante a mobilização, os agentes de trânsito visitarão escolas para realizar palestras e também desenvolver atividades com orientações de assuntos relacionados ao tema, como por exemplo noções de semaforização, sinalizações e equipamentos de segurança necessários como cadeirinha para crianças no banco de trás, capacete, cinto de segurança, faixa de pedestres, retrovisores, entre outros; haverá também ações na área central com abordagem de motoristas e pedestres. Tudo isso para estimular todos os tipos de condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e também aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro, evitando riscos e acidentes.

O secretário da pasta municipal, Sargento Marcos Moreno, fala sobre o movimento deste ano. “A campanha envolve direta e indiretamente toda a sociedade que, de alguma forma, utiliza-se do trânsito pois, têm pessoas que são condutoras e as que são pedestres, ou seja, todos utilizam de algum meio de transporte ou sinalização, seja em um veículo ou em uma faixa de pedestre ao simplesmente atravessar a rua”.

O movimento

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.