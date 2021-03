Secretaria de Saúde confirma casos de variantes do Covid-19 em Rio Preto

Segundo a pasta, amostras analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz detectaram a presença das variantes P1 e B1.

A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto/SP confirmou na tarde desta terça-feira (23) que duas variantes do novo coronavírus circulam no município.

De acordo com a pasta, o Instituto Adolfo Lutz analisou duas amostras, sendo uma confirmada a variante P1, considerada de preocupação, e outra confirmada da linhagem B1.

Foram solicitadas mais informações sobre as variantes. Porém, ninguém soube informar detalhes.

Atualmente, Rio Preto acumula 53.992 moradores contaminados, dos quais 1.337 vieram a óbito e 48.523 estão recuperados.

Por conta do aumento no número de casos e de internações, o município decretou ‘lockdown’ e fechou serviços considerados essenciais.

*Com informações do g1