Secretaria de Estado da Habitação entrega 107 moradias em Álvares Florence

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), braço operacional da Secretaria de Estado da Habitação, entrega nesta terça-feira, 10 de novembro, 107 casas na cidade de Álvares Florence, região de Votuporanga. Para evitar aglomerações e a disseminação da Covid-19, a cerimônia ocorre de forma virtual, às 11h30, com transmissão pelo Facebook da CDHU.

O empreendimento foi viabilizado em parceria com a prefeitura, que doou o terreno e administrou as obras. A CDHU investiu R﹩ 12 milhões no Conjunto Habitacional Maria Rosa, localizado na Avenida Mineirão, s/nº. As casas têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro e área construída de 56,67 m². Serão entregues com as melhorias estabelecidas como diretrizes de qualidade pela CDHU, como piso cerâmico e laje em toda unidade habitacional, azulejo no banheiro e na cozinha, cobertura em estrutura metálica e sistema de energia solar. O empreendimento conta com infraestrutura completa: redes de água, elétrica e esgoto; pavimentação, drenagem, paisagismo, urbanismo e iluminação pública.

O financiamento dos imóveis já segue as novas diretrizes da Política Habitacional do Estado de SP, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Assim, as famílias pagarão praticamente o mesmo valor ao longo dos trinta anos de contrato, que sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA, o índice oficial do IBGE. O valor das parcelas é calculado levando-se em conta a renda das famílias, que podem comprometer, no máximo, 20% dos rendimentos mensais com as prestações.