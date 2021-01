Secretaria de Esportes fará melhorias em Parque Aquático “Luiz Toloni”

Localizado na Avenida Joaquim José de Moraes, 2425, no Residencial do Prado, o Parque Aquático, foi inaugurado em abril de 2011 e necessita de algumas melhorias nos equipamentos que fazem a limpeza e aquecimento das piscinas. A Secretaria de Esportes está realizando levantamento das demais necessidades do prédio para providenciar as medidas necessárias para oferecer melhor atendimento aos alunos.