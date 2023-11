Secretaria de Direitos Humanos reúne mais de 250 pessoas no Seminário da Diversidade 2023 

Evento teve como tema “Os avanços e os desafios do público LGBTQIA+ e a urgência em políticas públicas para uma educação antirracista”

Mais de 250 pessoas estiveram presentes no 5º Seminário da Diversidade 2023, evento realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com a Câmara Municipal e Escola do Legislativo “Dr. Roberto de Lima Campos”. Todos os participantes receberam certificados. O tema trabalhado foi “Os avanços e os desafios do público LGBTQIA+ e a urgência em políticas públicas para uma educação antirracista”.

O prefeito Jorge Seba (PSD), acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, não puderam estar presentes devido a compromissos, entretanto, não deixaram de participar e gravaram um vídeo desejando sucesso no evento.

Ainda na abertura, o ator Gigio Mantovani propôs à plateia uma reflexão sobre as lutas e preconceitos sofridos pela população LGBTQIA+ e a comunidade negra, sendo aplaudido por todos.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou ao público presente que o evento teve como objetivo propor uma reflexão à sociedade sobre a necessidade de se trabalhar o respeito sobre a orientação sexual de cada pessoa e também pelo fim do preconceito racial. Emerson ainda agradeceu a administração do prefeito Jorge Seba por ter um olhar especial para as minorias.

Representando a Câmara Municipal e a Escola do Legislativo, o vereador Jura (PSB), parabenizou a iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos em debater o tema. Também presentes no evento, a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva; o controlador Elton Marcel; a professora Vanessa Zeitune, representando a Unifev (Centro Universitário de Votuporanga); e a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, Edna Rita de Oliveira Freitas. O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra esteve presente por meio do conselheiro Moisés de Matos, que também deixou sua mensagem de apoio à iniciativa.

Ministraram palestra Raphaella Freitas Petkovic, com o tema “Sexualidade, educação e gênero: desafios e discussões”, e Claudionora Elis Tobias, com a temática “A urgência em políticas públicas para uma educação antirracista”.