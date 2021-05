Secretaria de Direitos Humanos realiza bate-papo sobre liberdade religiosa e cidadania

Evento irá ao ar na terça-feira (25), às 19h, no canal da Prefeitura de Votuporanga no Youtube e Facebook.

Vai ao ar nesta terça-feira (25) pelo canal da Prefeitura de Votuporanga no Youtube e pela página do Facebook, um bate-papo sobre liberdade religiosa e cidadania. Nessa data será comemorado o Dia Municipal da Liberdade Religiosa, conforme lei de número 5.391, de 19 de fevereiro de 2014. O evento é gratuito e pode ser acessado por toda população, principalmente pelos estudantes e profissionais das áreas de Direito, Psicologia, Serviço Social e outras graduações.

O bate-papo foi promovido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que é o canal para recepcionar/articular casos envolvendo intolerância religiosa e promover o amplo conceito sobre respeito à religião do próximo. A execução também contou com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

A gravação foi feita no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo e contou com a apresentação do secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, e pela ouvidora municipal, Fabiana Lopes de Almeida, membro da ABLIRC (Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania) e da Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade Religiosa e Cidadania da ALESP.

O convidado especial foi Samuel Lima, advogado, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB-SP e presidente da ABLIRC.

A secretaria elaborou as principais dúvidas relacionadas ao tema. O secretário Emerson Pereira explicou que a pasta trabalha políticas públicas que promovam a liberdade religiosa e medidas de combate à violação desse direito e ainda encaminha e acompanha denúncias, entre outras atribuições.

Casos de intolerância religiosa e racismo podem ser denunciados na Secretaria Municipal de Direitos Humanos pelo telefone 3422-2770. A pasta fica na Rua São Paulo 3771, Centro.

Bate-papo sobre Liberdade Religiosa e Cidadania