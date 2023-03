Secretaria de Direitos Humanos realiza 1º Workshop “Conversando sobre a Síndrome de Down” 

Evento é gratuito com entrega de certificado e será no dia 24 de março no Centro de Cultura e Turismo do Parque da Cultura; profissionais da Associação Renascer, de Rio Preto, compartilharão conhecimentos em diversas áreas.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, realiza o 1º Workshop “Conversando sobre a Síndrome de Down – Porque o amor não conta cromossomos”.

O evento será no dia 24 de março, das 8h às 12h, no Centro de Cultura e Turismo do Parque da Cultura. O workshop é gratuito e não é necessário fazer inscrição. Haverá entrega de certificados.

O workshop tem como objetivo comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down, lembrado em 21 de março. Além disso, também tem como proposta dar visibilidade para a rede de apoio que acolhe e presta atendimento para quem tem a síndrome e seus familiares.

A Secretaria de Direitos Humanos articulou a vinda de profissionais da Associação Renascer, instituição beneficente de assistência social de São José do Rio Preto. Hoje, a entidade atende 350 crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, física originada de lesão cerebral ou não, Síndrome de Down e demais casos mediante critérios avaliados pela instituição.

“Convidamos a Associação Renascer porque a missão é a promoção dos direitos humanos, enfatizando os direitos das pessoas com deficiência, reabilitando e incluindo na sociedade. Sabemos que a entidade desenvolve programas socioeducativos, contribuindo para o estabelecimento da dignidade, exercício pleno da cidadania contando com o apoio e a participação dos familiares”, falou o secretário Emerson Pereira.

O evento ainda conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos.

Palestrantes

O workshop terá profissionais gabaritados da Associação Renascer para debater o tema sobre a Síndrome de Down.

A palestrante Sandra Ruviéri falará sobre “Desafios e experiências: aprendizagem do método fônico”. Ela é pedagoga, psicopedagoga e pós-graduada em educação especial com ênfase em deficiência intelectual.

Quem ministra palestra também é Daira Santt, que apresenta o tema “Ninguém fica pra trás: conhecendo o processo de aprendizagem das mesas educacionais do Sistema Positivo”. Daira é professora de informática e pedagoga.

Para encerrar o evento, Bruno Valejo explana sobre o tema “Da prática esportiva à equipe paralímpica: o esporte como valioso aliado na reabilitação física e cognitiva das pessoas com Síndrome de Down e Deficiência Intelectual”. Valejo é professor, educador físico, pós-graduado em educação especial com ênfase em deficiência intelectual e pós-graduação em ABA.