Secretaria de Direitos Humanos disponibiliza telefones de plantão durante feriado

Conselho Tutelar também realizará atendimento em casos de urgência.

A Secretaria de Direitos Humanos informa que, mesmo durante o feriado prolongado de 12 de outubro, a população pode contar com os serviços da unidade e do Conselho Tutelar, que está vinculado administrativamente à pasta.

O secretário Emerson Pereira explica que o atendimento ao público continua. “Não podemos nos esquecer que lidamos com vidas, pessoas em vulnerabilidade social que muito precisam do apoio do poder público. Sendo assim, temos uma equipe disposta a atender as demandas do final de semana e feriados prolongados”, disse.

O telefone de plantão da Secretaria de Direitos Humanos é o (17) 99751-5908. Serão atendidos os seguintes casos: pessoas em situação de rua, violência doméstica contra idosos, entre outros.

A equipe do Conselho Tutelar também está atenta para cumprir com eficácia sua missão de garantia de defesa aos direitos da criança e do adolescente.

O telefone para denúncias do plantão do Conselho Tutelar é o (17) 98134-5442.

Dentre suas atribuições, as principais são: zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes, garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos e orientar a construção da política municipal de atendimento.

As medidas devem ser aplicadas em relação às crianças e adolescentes, aos pais ou responsáveis, às entidades de atendimento, ao Poder Executivo, à autoridade judiciária, ao Ministério Público e às suas próprias decisões.