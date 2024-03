Secretaria de Direitos Humanos abre inscrições no programa Votuporanga em Ação 

Inscrições vão de 6 a 8 de março, das 7h30 às 15h, na Secretaria de Direitos Humanos e são direcionadas para o público masculino.

A Secretaria de Direitos Humanos comunica a todos que estarão abertas de 6 a 8 de março as inscrições para o programa emergencial de auxílio-desemprego Votuporanga em Ação 1 e 2. As inscrições são somente para homens.

Foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (5/3) um edital contendo todas as informações das inscrições que pode ser conferido através do link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDY2OTQx

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que faz-se necessária a inscrição devido não ter demanda do sexo masculino para colaborar nos serviços juntos às Secretarias Municipais, que estão necessitando deste perfil.

“O programa tem importância fundamental na reinserção de pessoas vulneráveis ao mercado de trabalho. O objetivo é proporcionar ocupação, renda e qualificação profissional para a população em situação de vulnerabilidade social”, destacou.

Emerson explicou que após as inscrições, as fichas serão analisadas exclusivamente pela assistente social, considerando o alto grau de vulnerabilidade social para compor a lista de espera.

Critérios

Para se inscreverem, os interessados devem ter entre 21 e 70 anos, estar em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego, exceto casos de contratação temporária; residir no município nos últimos dois anos; apenas uma pessoa por núcleo familiar.

Os interessados devem ir pessoalmente na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na Rua São Paulo, 3741, das 7h30 às 15h e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado (conta de água, luz, telefone). O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.