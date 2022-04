Secretaria de Desenvolvimento Econômico oferece palestras sobre Educação Financeira nas escolas 

Por iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, alunos na faixa etária dos 14 aos 24 anos estão recebendo palestras sobre Educação Financeira.

Os alunos da rede oficial de ensino, na faixa etária dos 14 aos 24 anos, estão tendo a oportunidade de participar de um ciclo de palestras sobre Educação Financeira, numa iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga. A primeira ação, na semana passada, foi desenvolvida na Escola Estadual Sebastião Alves de Oliveira, no Jardim Alvorada, e nesta semana foi a vez de duas turmas de estudantes da Escola Sesi Nasser Marão Filho, na Vila Marin. Num total, 250 participantes ouviram a explanação feita pelo assessor da Secretaria, Cláudio Juny Figueiredo, que também é economista e professor universitário.

“O propósito da Secretaria é o de conscientizar os estudantes sobre a importância do planejamento financeiro, para que desenvolvam uma relação equilibrada com o dinheiro e se tornem capazes na tomada de decisões sobre finanças”, explica Rodrigo Beleza, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Para ele, “o tema é importante pois, no mundo de hoje, é crucial que os adolescentes aprendam sobre finanças pessoais cada vez mais cedo, seja pela simples mesada que recebam ou para que possam contribuir de alguma maneira com a vida financeira dos pais, do grupo familiar”, justifica.

Segundo Juny Figueiredo, podem ser abordados nestas palestras temas desde gastos pessoais ou para poupar dinheiro, tomar conhecimento da situação econômica do município e ainda, as necessidades do equilíbrio nas escolhas, balanceando a razão e a emoção na hora da compra e dos gastos. Para o economista e servidor público, “é essencial trazer essa temática para dentro das escolas pois, além dos próprios alunos, as famílias serão beneficiadas, já que os estudantes se tornam multiplicadores dessas informações”, finaliza.

Rodrigo Beleza acrescenta que “o resultado deste trabalho de educar nossos jovens financeiramente é vê-los adultos com mais equilíbrio financeiro, visão e atitudes, para que eles possam alcançar a independência financeira”, conclui.

Os coordenadores das escolas do município que desejarem ofertar essa palestra aos estudantes de maneira gratuita devem entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 3406-1488 ou pelo e-mail economico@votuporanga.sp.gov.br.