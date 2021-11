Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com Senac ofertará curso Modelista de Malharia

Aulas serão realizadas pela equipe docente do Senac Votuporanga nas dependências do CTMO.

O Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), órgão anexo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, ofertará, em parceria com Senac Votuporanga, o curso “Modelista de Malharia”, de 16 de novembro a 24 de fevereiro de 2022. As inscrições iniciam nesta quinta-feira (4) e terminam na sexta-feira (5); 20 vagas estão disponíveis.

A capacitação, que é gratuita e faz parte do Programa “Senac Gratuidade”, é destinada a pessoas com renda per capita de até dois salários mínimos, com idade a partir de 16 anos e cursando o Ensino Fundamental. O curso será realizado no CTMO, mas as inscrições serão realizadas no Senac Votuporanga.

Os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de escolaridade.

As inscrições serão realizadas presencialmente, das 13h às 17h, na sede do Senac Votuporanga, localizada na rua Guaporé nº 3221, bairro Nova Boa Vista.