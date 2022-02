Secretaria de Desenvolvimento Econômico divulga inscrições para capacitação técnica e profissionalizante gratuitas 

São 14 opções de cursos oferecidos pelo “Programa Novotec Expresso” com um total de 350 vagas para Votuporanga; inscrições prorrogadas até o dia 02 de março.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga promove a divulgação de 350 vagas de cursos técnicos e profissionalizantes oferecidos pelo “Programa Novotec Expresso”, através de inscrições que podem ser feitas até o dia 02 de março no site www.novotec.sp.gov.br . O objetivo é ofertar cursos de qualificação profissional grátis com a possibilidade de bolsa-auxílio de R$600, desde que aptos aos critérios do programa, a jovens com idade entre 14 e 24 anos que tenham concluído o Ensino Fundamental e também a estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual; valor do benefício será dividido em quatro parcelas iguais, referentes à duração do curso.

A capacitação, que tem a opção de ser realizada tanto presencial quanto de forma remota e carga de 120 horas equivalentes ao período de quatro meses, dará direito a certificado na conclusão e também poderá ser realizada em horários alternativos com o período de aula. Quem optar pela forma remota, deve ter acesso aos meios digitais como internet, computador ou celular e microfone; recomendação é que seja feito presencialmente.

As 14 opções de cursos presenciais serão realizadas em três unidades de ensino diferentes: Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, Senac Votuporanga e Senai Votuporanga. Na Etec Frei Arnaldo, serão ofertados os cursos de Ajudante de Logística, Excel Aplicado à Área Administrativa, Introdução à Robótica Utilizando Arduíno e Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais, cada um com 25 vagas; com 125 vagas totais distribuídas em cinco cursos, o Senac realizará os cursos Computação em Nuvem, Gestão de Pequenos Negócios, Office 2019, Paisagismo: Técnica e Projeto e também de Rotinas de Recurso Humanos; e, por fim, o Senai ofertará Administração de Redes Windows, Criação de Sites com Marketing Digital, Desenvolvimento de E-commerce, Introdução à Banco de Dados e Tecnologia e Eletricidade Automotiva, com cinco vagas cada.

Dias e horários de cada curso variam conforme o local de realização. Essas e outras informações podem ser consultadas no site.