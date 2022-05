Secretaria de Desenvolvimento Econômico divulga campanha de vacinação contra febre aftosa

Parceria é com o Escritório de Defesa Agropecuária; prazo final de imunização é dia 31 de maio e 07 de junho para declaração.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Escritório de Defesa Agropecuária, está intensificando as ações da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa, que iniciou no dia primeiro de maio, a todos os bovídeos (bovinos e bubalinos) com até 24 meses de idade. O prazo para imunização do rebanho se encerra no dia 31 de maio e o produtor rural tem até o dia 7 de junho para declarar a vacinação.

Embora os pecuaristas de Votuporanga, nas campanhas anteriores, sempre responderam positivamente, atingindo-se 100% do rebanho vacinado, o secretário Rodrigo Beleza ressalta o trabalho eficiente que é realizado pelos técnicos do EDA e da CATI, além de reforçar o objetivo da ação. “Para que a situação se mantenha como está, sem ter a mínima possibilidade de reverter estes números, é importante manter os pecuaristas informados de todos os prazos, garantindo plena saúde aos rebanhos bovinos e bubalinos”, conclui ele.

A declaração da vacinação deve ser realizada, de preferência, por meio eletrônico, através do sistema informatizado Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE). As vacinas só devem ser adquiridas em estabelecimentos cadastrados junto à Coordenadoria de Defesa Agropecuária. A legislação proíbe o uso de vacinas adquiridas em etapas de vacinações anteriores.

Além dos bovinos e bubalinos, é necessário declarar todos os animais de outros rebanhos existentes na propriedade, tais como ovinos, caprinos, suínos, equídeos (equinos, asininos e muares) e aves (granjas de aves domésticas, criatórios de avestruzes). O criador que deixar de vacinar e de comunicar a vacinação estará sujeito a multas que variam de 03 a 05 UFESP’s por animal, sendo de 05 UFESP’s (R$159,85) por cabeça que deixar de vacinar e 03 UFESP’s (R$95,91) por cabeça que deixar de comunicar. O valor de cada UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo é de R$31,97 para o ano de 2022.