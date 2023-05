Secretaria de Assistência Social realiza Campanha “Faça Bonito”

São promovidas ações preventivas de combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil com oficinas, rodas de conversas e abordagens à população.

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, em constante prestação de serviços e atendimento à população, iniciou na última sexta-feira (12.mai) e segue até o dia 29 deste mês uma programação preventiva em celebração à campanha “Faça Bonito: 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” para promover e conscientizar a todos sobre o tema, através de oficinas, rodas de conversas e abordagens à população, nos períodos da manhã, tarde e noite, de acordo com a programação.

As mobilizações com o objetivo de prevenir e combater esse tipo de crime, estão sendo realizadas no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), escolas estaduais, Unifev e na Concha Acústica.

Outros órgãos que também atuam no combate a esse tipo de abuso são a Secretária da Saúde, a Secretaria de Direitos Humanos, o Conselho Tutelar, a Delegacia de Defesa da Mulher e o Poder Judiciário, que formam uma rede de atendimento assistencial às crianças e adolescentes.

Denúncia

Qualquer pessoa pode denunciar casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. As denúncias são anônimas e podem ser feitas pelos seguintes meios: o 190, da Polícia Militar; o “Disque 100” pelo número 100 e WhatsApp (61) 9656 5005; pela Ouvidoria Municipal que atende pelo WhatsApp (17) 3405-9700, opção 2; e pelo Conselho Tutelar, por meio dos números (17) 3422 4468, 3422 2288 e 98134 5442 (plantão 24h).

Programação

Durante toda a semana foram realizadas rodas de conversa nas escolas estaduais de Votuporanga: Uzenir Coelho Zeitune, Sebastião Almeida de Oliveira (SAO), José Manoel Lobo, Sarah Arnoldi Barbosa (SAB), Juraci Lima Lupo, Esmeralda Sanches da Rocha, Maria Nívea Costa Pinto Freitas e Enny Tereza Longo Fracaro. A ação também foi realizada no AME.

Nesta sexta-feira (19), a Roda de Conversa foi realizada na Escola Cícero Barbosa Lima Junior.

Neste sábado (20), será realizada na Concha Acústica, das 9h às 12h, uma mobilização e conscientização no combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes, com as equipes técnicas da Secretaria de Assistência Social.

Na segunda-feira (22), em sequência às atividades, será realizada uma palestra com o tema: “Atuação profissional no trabalho com crianças e adolescentes vítimas de violência”, a partir das 19h30, para estudantes do curso de psicologia da Unifev, no Campus Centro.

Na segunda-feira (29), será realizado o encerramento da Campanha deste ano com uma Roda de Conversa no AME.

A secretária de Assistência Social, Meire Azevedo, fala sobre a importância de conscientizar a população. “Essa data tem que ser lembrada todo mês, aliás, todo dia, porque esse crime é muito sério e grave e, infelizmente, na maioria das vezes, crianças e adolescentes que sofrem abuso têm medo de falar e acabam se calando. É muito importante a campanha porque através dela levamos informações a todos, orientando como proceder em casos de suspeitas confirmadas, além de ajudar a detectar sinais desse crime. Um dos principais canais de denúncia é o Disque 100, que recebe ligações anônimas.”