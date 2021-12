Secretaria de Assistência Social realiza ações de encerramento de atividades de 2021

Início ocorreu nesta sexta-feira e segue na próxima semana em todas as unidades socioassistenciais.

A Secretaria de Assistência Social de Votuporanga, após mais um ano das atividades presenciais adaptadas para o modo on-line por causa da pandemia e, agora com o avanço da campanha da vacinação contra a Covid-19 e redução de casos, aos poucos vem retomando suas atividades de modo híbrido nas unidades socioassistenciais que atendem crianças, adolescentes, idosos e famílias. O trabalho desenvolvido pela Pasta é de proteção social à garantia de defesa e direitos dos usuários do Suas (Sistema Único de Assistência Social), através da oferta de serviços, programas e benefícios para a população que vive em situações de risco e vulnerabilidade.

Na manhã desta sexta-feira (10), no Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes”, teve início as ações de encerramento das atividades e atendimentos que foram realizadas pelas unidades socioassistenciais no decorrer deste ano. A atividade contou com a presença do prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, além da secretária de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo.

O cronograma, destinado aos usuários que participam de serviços como o de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), segue na próxima semana nas demais unidades.

A secretária Meire Regina de Azevedo, faz um balanço positivo sobre o desempenho do trabalho ofertado por todos os servidores, colaboradores e parceiros, em 2021. “É muito gratificante podermos concluir mais um ano de acolhimento a pessoas que precisam, ainda mais nesses dois últimos que houve o distanciamento por causa da pandemia, onde nos reinventamos para continuar nosso atendimento. Agora, na conclusão de mais um ano, é momento de agradecer e desejar que em 2022 possamos estar novamente próximos, com o retorno da normalidade e também compartilhar alegrias, abraços e afetos através dos nossos serviços”.

Agenda

14/12 (3ª feira)

8h: Cras Oeste (na própria unidade)

19h: Cras Leste/Simonsen (no Sest/Senat)

15/12 (4ª feira)

8h: Cras Norte (no salão da Paróquia Santa Joana)

9h: Creas (na própria unidade)

10h: Cras Sul (na Vila Carvalho)

16/12 (5ª feira)

8h: Cram (na própria unidade)

9h: Cras Sul (na própria unidade)

17/12 (6ª feira)

11h: Acolhimento



20/12 (2ª feira)