Secretaria da Saúde segue com campanhas de vacinação contra a Gripe e Sarampo

Campanha contra a Gripe abre para novos públicos; profissionais de saúde já podem ser imunizados contra o Sarampo.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga segue com duas campanhas de vacinação, contra a Gripe e o Sarampo. As vacinas são oferecidas para públicos específicos em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h.

No caso da campanha de vacinação contra a Gripe, esta semana teve início a aplicação das doses em idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da Saúde. No dia 30 de abril será a vez das crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). Na mesma data, o município realizará o Dia D com a oferta também da vacina contra o Sarampo.

A partir do dia 2 de maio começam a ser vacinadas as gestantes e puérperas. Povos indígenas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades se vacinarão a partir de 9 de maio. E, por fim, a partir do dia 16 de maio, entra o último grupo formado por caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, das Forças de Segurança e Salvamento, das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade e adolescentes e jovens (12 a 21 anos) sob medidas socioeducativas.

A vacina contra a influenza é trivalente e composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos de gripe no final do ano passado. O imunizante é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

Sarampo

Junto com a campanha de vacinação contra a Gripe, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga também iniciou a campanha de imunização contra o sarampo voltada para trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses de 29 dais). Neste momento, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, para trabalhadores da Saúde.

A partir do dia 30 de abril, considerado o Dia D da campanha, as doses estarão disponíveis também às crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses de 29 dais). Segundo orientações do Documento Técnico emitido pelo Governo do Estado, a vacinação das crianças contra o Sarampo será de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças desta faixa etária receberão uma dose da vacina.

O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade. Apesar dos esforços empreendidos desde o início do programa de eliminação da doença, nos últimos anos, casos de sarampo têm sido reportados em várias partes do mundo e segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), muitos países permanecem endêmicos para o sarampo, principalmente, aqueles com baixa cobertura vacinal e com bolsões de não vacinados. É o caso do Brasil, que desde 2018 vem registrando surtos de sarampo, e desde 2019, voltou a ser endêmico para esta doença, o que levou à perda do certificado de país livre do sarampo.